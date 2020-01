Stiri pe aceeasi tema

- "In ziua de 01 Ianuarie 2020 la ora 00:51:07 (ora locala a Romaniei) s-a produs in sona seismica Vrancea Buzau un cutremur cu magnitudinea ml 3.4, la adancimea de 140km", anunta Institutul National de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor…

- Primul cutremur din Romania din acest an s-a produs in primele minute din 2020. Seismul a avut loc in județul Buzau și a avut o magnitudine de 3,4 grade pe scara Richter, anunța Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului.Cutremurul s-a produs la ora 00:15, in județul Buzau,…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a inregistrat, luni, in judetul Buzau. La ora 10:32:39 s-a produs în Zona Seismica Vrancea, Buzau, un cutremur cu magnitudinea 3.7, la adâncimea de 140 km, a anunțat Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Pentru Fizica Pamântului.…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP transmite ca azi, la ora 10:32:41 ora locala a Romaniei s a produs in Zona Seismica Vrancea, Buzau un cutremur cu magnitudinea ml 3.8, la adancimea de 117 km. Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: 67 km E de…

- La cateva ore dupa cutremurul devastator cu magnitudinea de 6,4 din Albania, un seism a cutremurat Romania. Un cutremur cu magnitudinea de 3,2 grade a avut loc in zona seisimica Vrancea-Buzau in jurul orei 16:54. „In ziua de 26 Noiembrie 2019 la ora 16:54:53 (ora locala a Romaniei) s-a produs in ZONA…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe Richter a fost inregistrat, duminica, in judetul Buzau, la ora 13.53. Seismul s-a produs la adancimea de 170 de kilometri, potrivit datelor transmise de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Seismul s-a produs in apropierea…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,8 pe scara Richter s-a produs marti seara, la ora locala 23:23, in zona seismica Vrancea, informeaza Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Acesta a fost cel de-al patrulea seism din ultimele 24 de ore. Seismul s-a produs la o adancime de…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,1 pe scara Richter s-a produs luni dimineata, la ora locala 6:40, in zona seismica Vrancea (judetul Vrancea), informeaza Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. Seismul s-a produs la o adancime de 110 km in apropierea urmatoarelor orase: 90…