Primul caz de CORONAVIRUS la Moscova

Singurele cazuri confirmate pana acum in Rusia erau doi chinezi, care au fost declarati de atunci vindecati, si trei rusi contaminati pe pachebotul Diamond Princess si repatriati in tara lor, dar nu in capitala.

Potrivit Centrului operational rus de lupta impotriva coronavirusului, tanarul s-a intors din Italia pe 23 februarie cand deja se simtea rau. El s-a prezentat autoritatilor medicale in data de 27, dar confirmarea ca este purtator al virusului nu a ajuns decat luni. Simptomele sale nu sunt severe, adauga comunicatul centrului.

Virusul Covid-19 originar din China a ucis…