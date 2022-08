Stiri pe aceeasi tema

- Canicula la Alba Iulia: puncte de prim ajutor și recomandari pentru locuitori, in perioada cu temperaturi ridicate In condițiile unui nou val de canicula in Alba, Primaria Alba Iulia amintește ca sunt deschise doua puncte de prim ajutor pentru sprijinul cetațenilor. ”Primaria Municipiului Alba Iulia…

- Atunci cand mergi la cumparaturi la piața și achiziționezi mai multe legume și fructe, gospodinele iți dezvaluie cateva secrete care te vor ajuta sa prelungești viața alimentelor, in cazul in care nu le consumi imediat. Cum prelungești viața usturoiului sau a cepei. Cum rezista ceapa verde mai mult,…

- Brie Duval, o femeie in varsta de 25 din Australia, a trecut prin cele mai grele momente din viața ei cand a fost in coma. Ceea ce a aflat despre iubitul ei atunci cand s-a trezit a intristat-o teribil.

- Nu putine sunt situatiile in care clientii intarzie cu plata facturilor, lucru care nu face decat sa creeze o stare permanenta de tensiune in randul antreprenorilor, care sunt nevoiti sa astepte adesea saptamani sau chiar luni pentru a incasa banii pe produsele oferite sau serviciile prestate.

- Oamenii de stiinta din Argentina au descoperit o specie necunoscuta de reptila zburatoare gigantica, pe care au botezat-o ''The Dragon of Death'' si care a trait in urma cu 86 de milioane de ani alaturi de dinozauri, o descoperire ce ofera noi informatii despre acest pradator cu o lungime similara…

- PERCHEZIȚII la Alba Iulia: Un barbat de 69 de ani, REȚINUT de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii PERCHEZIȚII la Alba Iulia: Un barbat de 69 de ani, REȚINUT de polițiști. Ce au descoperit oamenii legii Polițiștii de investigații criminale au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, fața de un…

- ​Dupa cum bine știe toata lumea, și dupa cum am invațat la școala, Sir Alexander Fleming a fost savantul care a descoperit penicilina. A și luat un Nobel pentru asta, in 1945. De aia e recomandat sa il pomeniți cand mai mergeți pe la biserica. Nu de alta dar, daca nu era el, mulți nu ați mai fi fost…

- Oamenii de știința au descoperit locul din lume unde se afla cel mai mare oraș subteran. Fostul oraș ar fi adapostit intre 60.000 și 70.000 de locuitori. Unde se afla aceasta locație incredibila, vedeți in randurile de mai jos. Arheologii au descoperit cel mai mare oraș subteran din lume. A fost folosit…