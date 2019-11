Stiri pe aceeasi tema

- In perioada de referinta, in urma controalelor, s-a dispus aplicarea a 1.149 de avertismente, comparativ cu 1.204, la sfarsitul trimestrului III din anul anterior, precum si 117 actiuni privind sistarea activitatii (93, in anul anterior), 26 de propuneri de suspendare a acordurilor sau autorizatiilor…

- In trimestrul al treilea, productia de hidrocarburi a insumat 8,06 milioane boe, in scadere cu 2,3% fata de aceeasi perioada a anului trecut, scrie scrie Agerpres. Productia de gaz metan extras brut a fost in perioada ianuarie-septembrie 2019 de 25,39 milioane boe (plus 0,7%), iar in trimestrul…

- Contul curent al balantei de plati a înregistrat, în perioada ianuarie - august 2019 un deficit de 7 miliarde de euro, comparativ cu 6, 1 miliarde de euro în perioada ianuarie - august 2018.

- Volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut pe serie bruta cu 7,3% in primele opt luni ale anului 2019 comparativ cu perioada similara din 2018, tot pe crestere fiind si volumul cifrei de afaceri pentru serviciile de piata prestate populatiei care a avansat cu…

- Filosoful Mihai Sora reactioneaza, dupa cateva zile in care a fost analizat si criticat, la scandalul public iscat de aparitia sa intr-o reclama Emag, vorbind despre libertate. Sora promite ca va lamuri chestiunile controversate din trecutul sau, inclusiv despre perioada in care a lucrat in Ministerul…

- Romanii au infiintat, in perioada ianuarie-august, 97.364 de companii noi, in crestere cu 5,8% fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata statisticile publicate miercuri de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) potrivit news.roIn ianuarie-august 2018, romanii au infiintat…

- Deficit de 18 miliarde de lei la buget pe primul semestru al anului Foto: Arhiva. Bugetul general consolidat care include atât bugetul de stat, cât și bugetele de pensii și de șomaj a încheiat primele șapte luni cu un deficit de 18 miliarde de lei, aproape patru miliarde de…

- Inmatricularile de autoturisme noi in Romania au crescut in iulie 2019 cu +52.57% fata de iulie 2018, atingand un volum de 23.206 unitati. Pe primele 7 luni din 2019, numarul autoturismelor noi inmatriculate este de 94.826 unitati ceea ce reprezinta o crestere cu +25.97% comparativ cu perioada similara…