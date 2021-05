Romania ar putea primi aproape 4 miliarde de euro in acest an din fondurile europene destinate Planului Național pentru Redresare și Reziliența (PNRR). Primele plati ar putea veni in iulie daca totul va merge conform previziunilor. In prezent, 14 dintre cele 27 de state membre si-au depus planurile privind modul in care vor folosi fondurile, iar vicepresedintele comisiei Valdis Dombrovskis a declarat ca majoritatea planurilor sunt aproape de finalizare, estimandu-se ca vor fi depuse pana la inceputul lunii iunie, informeaza EUObserver, citat de Mediafax. Comisia are la dispozitie doua luni pentru…