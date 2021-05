Primele patru spectacole, aprobate în acest weekend. Care sunt condițiile Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a aprobat, vineri, organizarea a patru evenimente test/pilot in domeniul cultural, in spațiu inchis, in limita participarii a maximum 70% din capacitatea spațiului. Primul spectacol va incepe in doar 2 ore, la Opera Naționala din București. Astfel, primul eveniment organizat și desfașurat in spațiu inchis, ca test / […] The post Primele patru spectacole, aprobate in acest weekend. Care sunt condițiile appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

