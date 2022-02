Primele măsuri ale STB, după greva de luna trecută. Sunt vizați 2.000 de angajați Greva STB din ianuarie, declarata ilegala de catre instanța, a paralizat Capitala timp de 5 zile. Numeroși angajați au fost chemați pentru a da explicații, dar deocamdata nu a fost stabilit niciun vinovat. Directorul general al STB, Adrian Criț, spune ca pana acum s-au facut comisiile disciplinare și 2.000 de persoane sunt cercetate. „Vineri a […] The post Primele masuri ale STB, dupa greva de luna trecuta. Sunt vizați 2.000 de angajați first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- La o luna de la greva STB care a paralizat Capitala timp de cinci zile Adrian Criț, directorul STB, a declarat pentru Hotnews ca 2.000 de angajați sunt cercetați disciplinar. Directorul a mai explicat faptul ca fiecare caz va fi analizat de comisie. „Vineri a fost prima zi in care s-a intrat in Comisie…

- Dupa cinci zile de protest ilegal care a paralizat Capitala, angajatii au inteles ca nu pot ignora legea si obligatiile pe care le au fata de bucuresteni, a declarat, marti, directorul general al Societatii de Transport Bucuresti, Adrian Crit, El a spus ca la ora 7:00, peste 90% din parcul de vehicule…

- ”Am luat urmatoarele masuri: am notificat toti angajatii vis-a-vis de indeplinirea atributiilor de serviciu. Am formulat plangeri penale impotriva celor care au declansat aceasta greva ilegala. Aplicam cu fermitate tot ceea ce este scris in Codul Muncii si in contractul colectiv de munca impotriva angajatilor…

- Sute de soferi refuza sa iasa pe traseu, fiind a patra zi de greva a angajatilor STB. Transportul in comun din Capitala este afectat. Sindicalisttii au avertizat inca de sambata seara ca duminica dimineata vor decide daca ies pe traseu. Conducerea Societatii de Transport Bucuresti anunta ca doar 25%…

- Direcția Generala Educație Tineret și Sport a Consiliului municipal Chișinau anunța ca a aprobat noi masuri de protecție impotriva COVID-19 in instituțiile de invațamant din Capitala.

- „Cateva lucruri despre greva ilegala din transportul public: Liderul sindicatului STB este consilierul general PSD - Vasile Petrariu. Pentru ca asa sunt sindicatele in Romania. Apolitice si in favoarea clasei muncitoare. Actualul director STB este Adrian Crit, propus de PNL. Directorul anterior a fost…

- In aceasta dimineața, Prefectul Municipiului București, Alexandra Vacaru, in virtutea atribuțiilor legale privind respectarea ordinii publice și menținerea climatului de pace sociala, Directorul general al Poliției Capitalei, Bogdan Berechet, și Directorul general al Jandarmeriei București, Ionel-Catalin…

- Angajații Societații de Transport București au intrat joi dimineața in greva spontana, dupa acțiunea de protest de miercuri. Directorul societații Adrian Criț vorbește de interesele persoanle ale unui lider de sindicat, dar și de faptul ca solicitarea angajaților de majorare cu 200 de lei…