Comunele Berceni și Clinceni din județul Ilfov intra de joi in carantina, cu o rata de infectare de 10,11 la mia de locuitori, respectiv 10,03. Prefectura Ilfov anunța joi ca pentru comuna Berceni se instituie masura de carantina zonala, in urma emiterii ordinului șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat. Masura se instituie incepand […]