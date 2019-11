Stiri pe aceeasi tema

- Incident cutremurator petrecut intr-o familie din localitatea Calțuna, județul Buzau. O fetița, in varsta de șapte ani, a ajuns de urgența la spital, dupa ce s-a intoxicat cu monoxid de carbon din cauza unei sobe vechi.

- Fetita a fost gasita sambata trecuta in balconul apartamentului in care locuia, alaturi de cațelul ei, undeva in sudul Frantei, scrie a1.ro. Citeste si Femeie gasita cu gatul taiat in propria casa, in Mehedinti. Un suspect a fost dus la audieri Vecinii ingrijorați de starea ei au intrebat-o…

- Primele imagini surprinse la locul unde a fost gasita Mihaela Adriana, fetita in varsta de 11 ani care a fost ucisa in Dambovita, dupa ce a disparut, vineri, de la Gura Șuții, sunt tulburatoare. In acestea apar și membri ai familiei copilei, sfașiați de durere.

- Dezvaluirea a fost facuta la Romania TV, iar informatia a fost data pe surse. Potrivit postului citat, pe trupul fetitei de 11 ani s-ar fi gasit urme de violenta. Micuta a fost cautata timp de 48 de ore cu drone, zeci de politisti si caini.

- Nicoleta, fetița de opt ani care a fost data disparuta in Buzau, vineri dupa-amiaza, a fost gasita! Micuța a fost descoperita intr-o poienița, langa comuna Bisoca și nu prezinta urme de violența pe corp.

- Nicoleta Ploscaru, fetita de 8 ani si 10 luni disparuta de la domiciliul din judetul Buzau, a fost gasita de oamenii legii. In vederea depistarii acesteia au actionat nu mai putin de 115 politisti, 9 pompieri, 14 jandarmi, 6 voluntari, 2 paznici de vanatoare si caini de urma.

- UPDATE: Fetita in varsta de 8 ani, disparuta dupa ce a plecat de acasa, din comuna Bisoca, din Buzau, pentru a ajunge la bunicul sau a fost gasita, sambata, dupa mai bine de 18 ore de cautari. Primele informatii sunt ca fata este in stare buna. Mobilizare de forțe in județul Buzau, pentru gasirea unei…

- Au aparut primele imagini cu salonul in care a avut loc masacrul de la Spitalul de Psihiatrie din Buzau, acolo unde cinci oameni au fost ucisi de Nicolae Lungu, un barbat care tocmai se internase voluntar cu doua zile inainte de crime.