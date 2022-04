Stiri pe aceeasi tema

- Elena Udrea a fost retinuta, joi, pentru 24 de ore de politia bulgara, in baza mandatului european de arestare emis de autoritatile romane, transmite agentia bulgara BTA. Fugara a fost dusa in fața judecatorilor. Udrea ține mainile ca și cand ar fi incatușata, dar nu este sigur ca poliția bulgara…

- Paparazzii Spynews.ro au surprins primele imagini cu Sebastian Vladescu dupa ce a fost condamnat la opt ani și șase luni de inchisoare! Ce face milionarul pentru a putea sa treaca peste vestea primita de la judecatori.

- Agenția de presa Nexta a publicat primele imagini de la negocierile care au loc in Belarus intre miniștrii de Externe din Ucraina și Rusia privind incetarea focului. ⚡️⚡️Video from the beginning of negotiations – or rather, just Makey's speech"You can feel completely safe," Makey told meeting participants.After…

- Trupere rusești au atacat Ucraina, astazi, dis-de-dimineața. Locuitorii sunt pur și simplu disperați, in stare de șoc, nevoiți sa iși lase casele, sa iși ia, majoritatea, doar actele și sa fuga cat mai repede. Doi soldați ruși au fost luați prizonieri de armata Ucrainei. Iata primele imagini cu cei…

- Dupa ce au incheiat sezonul trecut pe poziția a 8-a in clasamentul echipelor, britanicii de la Williams vor un 2022 mai bun. Nicholas Latifi a ramas, dar in locul lui George Russell (plecat la Mercedes-AMG F1) a venit Alexander Albon. Așadar, pilotul thailandez revine in Formula 1, dupa un an in care…

- Un adolescent de 12 ani din Belgia a fost plasat vineri intr-o institutie pentru minori delincventi dupa ce a ranit grav un politist cu lovituri de cutit in timpul unei altercatii in apropiere de scoala, a anuntat parchetul din Limbourg, scrie Agerpres.Agresiunea, filmata de la distanta de un trecator,…

- In imagini se poate vedea cum zeci de membri AUR au scandat și au agitat spiritele in interiorul instituției publice. Primaria Timișoara, luata cu asalt de George Simion și alți membri AUR! Poliția: Persoanele vor fi sancționate pentru neportul maștii și tulburarea liniștii publice

