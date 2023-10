Stiri pe aceeasi tema

- Scene șocante in Capitala! Un barbat din Pipera a murit pe loc, dupa ce s-a aruncat de la etaj. La fața locului au ajuns pompierii, poliția și ambulanța. Autoritațile fac cercetari pentru a afla cu exactitate cauza decesului. Iata primele imagini!

- Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf traiesc momente unice. Cei doi vor deveni parinți in curand, iar ea va naște cel de-al doilea copil in cateva luni. Daca la inceput a fost o veste neconfirmata de niciunul dintre ei, de aceasta data a aparut și dovada! Corina Caciuc este insarcinata in doua luni…

- Fostul soț al Elodiei Ghinescu nu a vorbit prea mult cu presa. „Lasați-ma sa-mi vad de viața” au fost cuvintele sale.Pe data de 19 iunie 2014, Cristian Cioaca a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru implicarea sa in cazul Elodiei Ghinescu, avocata care a disparut in circumstanțe…

- Fostul soț al Elodiei Ghinescu nu a vorbit prea mult cu presa. „Lasați-ma sa-mi vad de viața” au fost cuvintele sale. Pe data de 19 iunie 2014, Cristian Cioaca a fost condamnat la 15 ani și 8 luni de inchisoare cu executare pentru implicarea sa in cazul Elodiei Ghinescu, avocata care a disparut in circumstanțe…

- Fostul ministru Darius Valcov, adus din Italia și transportat la Penitenciarul Rahova. Cat va sta la inchisoare Darius Valcov, fost primar al municipiului Slatina si ministru al Finantelor, condamnat la o pedeapsa de 6 ani de inchisoare pentru savarsirea infractiunilor de trafic de influenta si spalare…

- Gabriela și Dani Oțil au terminat cununia religioasa de la biserica și urmeaza sa se indrepte spre restaurant. Aceștia au mers de mana alaturi de fiul lor, Tiago, reușind sa obțina cadrul unei familii perfecte.

- Dani Alves se afla de șașe luni in spatele gratiilor, dupa ce a fost acuzat ca a violat o tanara in toaleta unui club din Barcelona. Acum, au aparut primele imagini cu fotbalistul de cand a fost incarcerat, el fiind prezent la o noua infațișare in fața completului de judecata. Cum arata Dani Alves…

- Arestat pe 20 ianuarie, Dani Alves (40 de ani) se afla de 6 luni in spatele gratiilor. La o jumatate de an de la momentul incarcerarii, au aparut primele imagini cu fostul fotbalist in inchisoare, de la o infațișare in fața judecatoarei. Videoclipul in care Alves iși pledeaza nevinovația in fața judecatoarei…