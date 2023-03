Primele imagini cu interceptarea dronei americane de către ruși (VIDEO) Armata americana a facut publice imaginile cu avioanele rusești care au interceptat drona Reaper deasupra Marii Negre in urma cu doua zile. In imagini se vede cum un avion Suhoi 27 se apropie și trece pe langa drona MQ-9 lasand in urma doua șuvoaie de combustibil. Apoi, același avion sau perechea sa de misiune face aceeași manevra și se apropie și mai mult de drona de supraveghere americana, moment in care transmisia imaginilor a fost intrerupta, posibil din cauza contactului fizic dintre aeronave. Ultimele cadre arata ca una dintre palele elicei este indoita, ceea ce sugereaza ca americanii au… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

