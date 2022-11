Stiri pe aceeasi tema

- "Dragi cetațeni, azi avem repetarea situație din 15 Noiembrie. Urmare a bombardamentului Rusiei impotriva sistemului energetic ucrainean din ultima ora, avem intreruperi masive de energie electrica in toata țara. Moldelectrica lucreaza pentru restabilirea conectarii la energia electrica. Voi reveni…

- Neutralitatea nu te apara de rachete, dar ea trebuie aparata si, prin urmare, suntem obligati sa ne aparam spatiul aerian, a declarat presedintele legislativului de la Chisinau, Igor Grosu, care a anuntat ca autoritatile moldovene au cerut Romaniei si Ucrainei sa

- Locuitorii din mai multe zone ale Republicii Moldova au ramas marți fara curent, dupa ce una dintre rețelele de import a energiei ar fi cedat, informeaza Unimedia.info. Potrivit autotitaților moldovene, situația e generata de recentele bombardamente rusești asupra sistemului energetic din Ucraina.

- Ministerul Apararii: rachetele care au trecut peste Republica Moldova, detectate de radarele romanești. De unde ar fi fost lansate Ministerul Apararii Naționale a comunicat ca radarele Forțelor Aeriene Romane au detectat, luni dimineața, rachetele care au traversat spațiul aerian din bazinul nord-vestic…

- Agenda de reforme pentru accelerarea procesului de integrare europeana și situația actuala din Republica Moldova, in contextul evoluțiilor din regiune, au fost discutate, astazi, de prim-ministra Natalia Gavrilița și Comisarul European pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn. Oficialii au remarcat…

- In discursul ocazionat de Ziua Independenței, presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, si-a indemnat concetatenii sa creada in fortele proprii si sa nu se opreasca „la mijloc de drum”, astfel incat sa le poata lasa copiilor o „tara libera, in care sa isi croiasca viitorul”, relateaza postul de radio…

- Studenții refugiați din Ucraina iși vor putea continua studiile in instituțiile de invațamant din Republica Moldova. O decizie in acest sens a fost luata, astazi, in ședința Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidata de prim-ministra Natalia Gavrilița.

