- In urma incidentului de pe centura Bucureștiului, la fața locului au ajuns doua ambulanțe SMURD și o autospeciala ISU, iar trei persoane au fost transportate la spital. Din primele informații se pare ca in autoturism se afla și un copil.Pe strada Fabricii Nr. 47, langa Politehnica, un copac a cazut…

- Compania Municipala Termoenergetica Bucuresti (CMTEB) S.A. anunta ca lucreaza la o avarie in zona Pieței Gorjului din Capitala. O gradinița și o școala nu au apa calda și nici caldura.

- A fost alerta cu bomba, miercuri, in cartierul Pipera din Capitala. Mai exact, pe strada Eroul Iancu Nicolae, acolo unde a fost descoperit un troller suspect. Pirotehniștii, SMURD, dar și echipaje de pompieri se afla deja la fața locului. Zona unde a fost descoperit trollerul este foarte aproape de…

- Marile șantiere din Capitala redeschise de curand de Municipalitate, impreuna cu cele mici care țin de rețelele de utilitați și care de cele mai multe ori blocheaza o banda de circulație, ingreuneaza și mai tare traficul deja sufocat al Bucureștiului.

- Aproape 600 de blocuri din capitala nu vor avea apa calda și caldura Foto: codfiscal.net. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 580 de blocuri din aproape toate sectoarele Bucureștiului nu vor avea apa calda și caldura în urmatoarele zile din cauza unor avarii aparute pe conductele de termoficare.…

- O asociație inființata pentru a rezolva problema deșeurilor din București s-ar putea dovedi a fi un punct de plecare pentru un nou dezastru ecologic. Se numește „Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru gestionarea deșeurilor din București”. A fost inființata in acest an și reunește cele 6 primarii…

- Șoferul fugar a fost prins de catre polițiștii Secției 19 in noapte de miercuri spre joi și urmeaza sa fie testat pentru a afla daca se afla sub influența unor substanțe interzise. Barbatul i-a provocat pe polițiști in story-uri pe Instagram și chiar i-a amenințat, potrivit G4Media . Potrivit autoritaților,…