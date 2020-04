Stiri pe aceeasi tema

- Jane Goodall, o renumita activista pentru conservarea naturii, crede ca ducele de Sussex va renunta la vanatoare intrucat sotia lui, Meghan, nu apreciaza acest sport, informeaza luni Press Association. Printul Harry si sotia lui sunt admiratori declarati ai renumitei activiste ecologiste, in varsta…

- Harry si Meghan au dat semne de furie dupa ce au pierdut marca regala, arata The Guardian, citat de Mediafax. Ducii de Sussex afirma ca monarhia britanica nu are niciun fel de drepturi asupra cuvantului "regal" in afara tarii.

- Actrita britanica Helena Bonham Carter a declarat ca printul Harry si sotia sa, Meghan, sunt de acum stapanii propriului destin, in momentul in care cei doi se pregatesc sa se retraga din casa regala...