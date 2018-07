Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei a emis o hotarare prin care procurorii nu mai pot tine la sertar dosarele penale pe care le instrumenteaza. Pana acum, procurorii puteau tine la sertar ani intregi dosarele in lucru, intrerupand interventia prescriptiei faptelor, prin atasarea la dosar a diverse documente…

- Dosarul in care au fost inculpati fratii Zinveliu – Simion si Andrei, si varul acestora – Gavril Sorin Zinveliu a ajuns la final. Recent instanta Curtii de Apel Cluj a respins recursurile formulate de cei trei si au mentinut sentinta pronuntata de Tribunalul Bistrita-Nasaud, in iulie 2017. Simion, Andrei…

- Probleme mari pentru Uniunea Comunelor Graniceresti Nasaudene (UCGN), dupa ce instanta de la Judecatoria Nasaud a anulat mai multe acte emise in 2009, cand a fost schimbat statutul si aleasa noua conducere, dar si actele subsecvente. In extenso, conform deciziei instantei, conducerea aleasa in 2009,…

- Verzii bistriteni nu se lasa si continua demersurile de stopare a proiectului de reamenajare a Pietei centrale sustinut de municipalitate. Dupa ce au lansat o petitie impotriva proiectului, semnata de aproape 5.000 de bistriteni, verzii au depus zilele trecute o contestatie pe aceasta tema la Agentia…

- Dupa ce au scapat de arest, in asteptarea sentintei Tribunalului Maramures, fostii sefi din cadrul IPJ BN s-au reprofilat si s-au apucat de afaceri. Roberto Hasnas, fostul sef de la Rutiera, si-a deschis o scoala de soferi, care deja are 5 instructori. Daca banii vin…. promovabilitatea celor care fac…

- Procurorii DNA au dispus punerea in mișcare a acțiunii penale fața de inculpatul Sebastian Vladescu care, la data unora dintre fapte, a deținut funcția de ministru al Finanțelor Publice, pentru savarșirea infracțiunilor de luare de mita (doua infracțiuni) si trafic de influența in forma continuata.…

- Procurorii, mituitorii si denuntatorii se incurca in declaratii in cadrul proceselor care se judeca in instantele clujene. In cadrul procesului in care a fost audiat Calin Gratian,vicepresedintele SC Granpet SA, s-a dezvaluit faptul ca procurorii DNA au incurcat doua firme (Remarul 16 Februarie din…

- In Revista 22, Madalin Hodor a publicat un articol ce a facut mare agitatie, respectiv a publicat o lista cu peste 200 de persoane despre care Revista 22 a afirmat ca au fost colaboratori ai Securitatii. Manevra dezgustatoare a fost doar o incercare de manipulare a alegerilor la Academia Romana, iar…