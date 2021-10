Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, anunța ca au fost date amenzi in valoare de peste 6,2 milioane de lei in urma controalelor realizate in primele șase luni ale acestui an in cadrul activitații de paza și control din sectorul silvic, la nivel național. „Amenzi de peste 6.200.000 lei in urma…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, sesizeaza DNA. El suspecteaza fraude la concursurile pentru posturi in administrația publica, dupa cum a anunțat edilul miercuri, 15 septembrie. Rețeaua ar fi funcționat ani in șir, cu complicitatea angajaților de la Resurse Umane, mai spune primarul.…

- Primarul municipiului Timișoara, Dominic Fritz, sesizeaza DNA. El suspecteaza fraude la concursurile pentru posturi in administrația publica, dupa cum a anunțat edilul miercuri, 15 septembrie. Rețeaua ar fi funcționat ani in șir, cu complicitatea angajaților de la Resurse Umane, mai spune primarul.…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a depus, astazi, o planere la DNA, privind o presupusa rețea de concursuri aranjate in primarie. Fritz vine cu explicații privind banuielile sale. " In aceasta dimineața am transmis procurorilor anticorupție o plangere penala impotriva a ceea ce suspectez…

- Ministrul Munci, Raluca Turcan, a admis, vineri, la Timișoara ca problemele cu concediile medicale folosite abuziv exista și apar inclusiv in mediul privat. Pentru eliminarea situațiilor ilegale ar trebui sa se implice și Ministerul de Interne. Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, acuza de curand o adevarata…

- Cum platește Primaria Timișoara amenda pentru lipsa certificatelor verzi de la Colterm? Deocamdata edilul șef nu are o soluție, dar are ceva speranțe ca ”vom vedea ce se va intampla la acest proces. Amenda exista, e imensa, de 107 milioane, dar primarul Dominic Fritz nu vorbește despre plata ei. In…

- Primarul Timișoarei, Dominic Fritz, și conducerea E.On Energie Romania au ajuns la un acord de reeșalonare pe o perioada de 30 de luni a unor datorii ale Colterm de 51,5 milioane de lei și garantate in trecut de municipalitate și pentru care risca sa fie executata silit. Municipalitatea a fost somata…

- Primaria Timișoara cauta ”șefi” carora sa le dea trei milioane de lei. Instituția a lansat in licitație publica doua contracte pentru gasirea de diriginți de șantier care sa supervizeze cum se ocupa cei de la Drumuri Municipale de reparația și intreținerea strazilor, trotuarelor, podurilor, pasajelor,…