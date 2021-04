Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, spune ca situatia privind furnizarea de apa calda si caldura este una foarte grea, iar probleme vor mai fi o perioada, pana cand conductele vor fi reparate „serios”.

- Termoenergetica a mai amanat o data ziua și ora la care va reincepe sa furnizeze caldura și apa calda in Sectoarele 2 și 3 și in cateva zeci de blocuri din Sectoarele 4 și 5.Dupa o avarie la CET Sud, cei de la Termoenergetica au indicat miercuri și apoi joi și vineri ca zile in care agentul termic va…

- Din cauza unei avarii la CET Sud petrecuta acum circa doua zile, Termoenergetica a incetat sa furnizeze in Sectoarele 2 și 3, dar și in cateva zeci de blocuri din Sectoarele 4 și 5 apa calda și caldura. Dupa ce inițial a indicat miercuri și apoi joi, ca zile in care agentul termic va reveni, compania…

- Din cauza unei avarii la CET Sud petrecuta acum circa doua zile, Termoenergetica a incetat sa furnizeze in Sectoarele 2 și 3, dar și cateva zeci de blocuri din Sectoarele 4 și 5 apa calda și caldura. Compania spune ca azi in jurul ore 15.30 furnizarea de caldura și apa calda din zonele afectate va fi…

- Furnizarea agentului termic s-a reluat luni pentru blocurile din Sectoarele 2 si 3 afectate de cele doua avarii produse duminica la Magistrala I - CET Sud, a anuntat Primaria Capitalei, citand informatii transmise de compania Termoenergetica.

- Termoenergetica a prelungit perioada remedierii avariei din Capitala, care afecteaza sectoarele 2 și 3, pana in dimineața zilei de luni, la ora 8:00, conform documentelor publicate pe site. Circa 400 de blocuri din sectoarele 2 și 3 ale Capitalei sunt afectate de lipsa caldurii și apei calde,…

- Un numar de 449 de blocuri din sectorul 3 au ramas fara caldura si apa calda, iar in cazul altor cateva sute de blocuri din sectoarele 2 si 3 caldura si apa calda sunt furnizate sub parametri, echipele de interventie actionand pentru remedierea avariilor, a declarat duminica, pentru Agerpres, directorul…

- Mii de blocuri din sectoarele 2 și 3 din București nu au apa calda și caldura din cauza a doua avarii la rețeaua primara de furnizare a agentului termic, aflata in administrarea Primariei Capitalei, informeaza Hotnews. Blocuriledin Sectorul 2 sunt afectate din cauza unei avarii la Magistrala I –CET…