- Nicolae Robu a susținut, astazi, in cadrul conferinței de presa organizata la sediul Primariei Timișoara, ca sunt șanse ca lucrarile la centura de sud a orașului sa inceapa in perioada imediat urmatoare. „Centura este in lucru, in execuție. Nu s-a dat ordin de incepere al lucrarilor, dar se va da in…

- Nicolae Robu susține ca nimeni nu se amesteca in licitațiile publice lansate de Primaria Timișoara. Ba mai mult, edilul-șef a afirmat ca are incredere in angajații Serviciului de Achiziții Publice și are și dovezi pentru a demonstra ca nu este favorizata nicio firma. „Am un principiu: ca sa am incredere…

- Nicolae Robu a anunțat, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara ca data de 19 aprilie, ziua in care s-a nascut Nicu Covaci, fondatorul și liderul formației Phoenix, va fi marcata intr-un mod inedit in capitala Banatului. Asta pentru ca, in ședința Consiliului Local Timișoara,…

- Nicolae Robu a ținut sa ofere, astazi, in cadrul conferinței de presa de la Primaria Timișoara, noi detalii referitoare la ultimele sale postari de pe Facebook privind calitatea aerului. Astfel, primarul Timișoarei susține ca a facut acele date publice nu ca raspuns dat unor alte persoane, cu referire…

- Nicolae Robu a postat, astazi, un mesaj pe pagina sa de Facebook, in care susține ca respiram un aer curat in Timișoara. Asta dupa ce, in urma cu doua zile, Dominic Samuel Fritz, candidatul USR la Primaria Timișoara, anunța ca municipalitatea a platit degeaba o firma pentru a realiza un raport despre…

- PRESSALERT.ro a intrat in posesia mai multor documente care dovedesc, inca o data, faptul ca administrația condusa de Nicolae Robu a fost transformata intr-o simpla marioneta pentru planurile imobiliare ale omului de afaceri Teodor Tuducan, prietenul primarului Timișoarei. Va reamintim ca, in ultimii…

- Povestea cu inculparea lui Nicolae Robu intr-un dosar penal al DNA n-are cum sa-i lase actualului primar deschisa varianta unei candidaturi in numele PNL. Ii ramane „neobositului” soluția „independenței” in candidatura sau sa plimbe nepoții in parcurile vieneze ale Timișoarei. Atenția cu care liberalii…

- Nicolae Robu a anunțat ca, in urma cu cateva zile, a fost facut un pas important cu scopul demararii unuia dintre cele mai importante proiecte ale Timișoarei. Este vorba despre realizarea pasajului Solventul, proiect despre care se vorbește de cațiva ani. Edilul-șef a anunțat ca, in sfarșit, s-a reușit…