Stiri pe aceeasi tema

- Contractele cu autoritatile publice sunt un fel de sperietoare pentru firmele care participa la diferite licitatii, spune Nicolae Robu, primarul Timisoarei. De ce se intampla acest lucru? Sunt multe lucrari in domeniul privat, unul cu care se lucreaza mai usor, nu sunt intarzieri in plata sumelor din…

- Primarul Timisoarei doreste sa includa un nou nume in galeria celor care sunt cetateni de onoare ai Timisoarei. Dirijorul Cristian Macelaru, premiat cu premiul Grammy, este ultima propunere. De asemenea, Nicolae Robu s-a gandit la sarbatorirea Zilei Phoenix, de ziua de nastere a lui Nicu Covaci. The…

- E bun sau nu aerul de Timisoara? Primarul Robu insista ca da, este cat se poate de curat, iar datele prezentate de el sunt cele folosite la nivel oficial de UE, fiind furnizate de statii omologate, singurele omologate! Tot ce se discuta pe aceasta tema, a calitatii aerului, e abordata politicianist,…

- Aflat probabil in minivacanta de Craciun, primarul Nicolae Robu nu se mai opreste din convocat sondaje cu raspunsuri gata oferite pentru fanii sai selectati de pe Facebook. Unul dintre acestea se refera la viitoarea sala polivalenta pe care Compania Nationala de Investitii ar urma sa o ridice la Timisoara.…

- Primarul Timisoarei a revenit cu autoelogiile, laudandu-se de aceasta data cu proiectele europene depuse de municipalitate. Edilul-sef afirma ca niciun proiect depus de primarie nu a fost respins. Pentru a-i reimprospata memoria, prezentam mai jos declaratii apartinand chiar primarului Robu vizand pierderea…

- Primarul Timisoarei, Nicolae Robu a devenit extrem de ingaduitor cu autoritatile centrale, referitor la finantarea de la bugetul national a proiectului Timisoara 2021 – Capitala Culturala Europeana. Cu toate ca nu sunt bani prinsi in buget pentru acest proiect, Robu il scuza pe premierul Orban si apeleaza…

- Duminica a fost ziua in care Nicolae Robu a testat „pe viu” cum merge uzina condusa de colegul sau Nicolae Bitea, seful Societatii de Transport Public Timisoara. Edilul-șef a ales linia 2, a asteptat in statie dupa tramvai, dar in mijlocul de transport a prins conditii bune, ca era o „Armonie”. Din…

- Nicolae Robu a votat la ora 9 a dimineții, la Școala nr. 30. Primarul Timișoarei a venit la vot cu soția sa. Robu a declarat ca se așteapta sa vada un președinte „așa cum am mai vazut, care ințelege ce inseamna stat de drept”. Nicolae Robu și-a exprimat votul, in turul doi al alegerilor prezidențiale,…