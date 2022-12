Stiri pe aceeasi tema

- Joi, 24 noiembrie, s-a aprobat in ședința Consiliului Local Radauți prețul local al energiei termice necesare pentru prepararea apei calde și asigurarii agentului termic de incalzire facturat populației, la valoarea de 310,29 lei/Gcal, inclusiv TVA, a anunțat primarul Bogdan Loghin. „A.N.R.E. a stabilit…

- Primaria Radauți a atras alte 462.000 de euro de la Uniunea Europeana facand inca un pas inainte spre dezvoltarea comunitații, a anunțat primarul Bogdan Loghin. El a explicat in ce consta proiectul aprobat la finanțare. ”Va anunțam cu entuziasm faptul ca au fost publicate rezultatele finale privind…

- Un pescar din Radauți care a obținut locul cinci cu echipa Romaniei la campionatul mondial de spinning din Statele Unite ale Americii a fost premiat de comunitate. Pavel Calance a primit o diploma de excelența din partea primarului Bogdan Loghin și o brațara cu un peștișor de aur din partea consilierului…

- Primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, a efectuat o vizita in teren, pe strada Pozenului și prelungirea Mihai Pitei, unde recent au fost executate lucrarile de racordare la sistemul public de furnizare a apei potabile. ”Termenul de execuție a fost respectat intocmai, bucurandu-ne ca inca o zona…

- Primaria municipiului Radauți a primit astazi vizita unor oficialitați polițienești din Statele Unite ale Americii aflate intr-un schimb de experiența in zona. Șerifi, detectivi și chiar un membru al celebrelor trupe S.W.A.T, s-au intalnit azi cu primarul municipiului Radauți, Bogdan Loghin, in contextul…

- Ziua Armatei a fost marcata la Radauți prin depunere de coroane la Monumentul Eroilor de catre autoritațile locale in frunte cu primarul Bogdan Loghin. ”O zi cu o semnificație aparte, mai ales in contextul geo-politic al vremurilor pe care le traim. Momentul a fost marcat in municipiul Radauți, printr-o…

- Duminica 16 octombrie 2022, pe stadionul municipal din Radauți, a avut loc concursul interjudețean și Cupa Radauțiului la atletism. Sub indemnul „Radauțiul alearga”, manifestarea sportiva a strans zeci de copii din toate categoriile de varsta, care au alergat in diverse probe ale competiției sportive.…