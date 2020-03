Stiri pe aceeasi tema

- Primarul Iașului a decis interzicerea folosirii transportului public, masura urmand a intra in vigoare de miercuri. Decizia are și cateva excepții, informeaza corespondentul MEDIAFAX. Decizia a fost luata...

- Persoanele in aceasta situatie vor putea urca in autobuze sau tramvaie in baza legitimatiei de serviciu sau o adeverinta de la angajator. Cu mijloacele CTP vor mai putea circula si persoane direct implicate in combaterea raspandirii noului coronavirus.

- Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, a anuntat ca in sedinta de marti a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta au fost luate masuri care vizeaza restrangerii activitatii de transport public local. Potrivit primarului Iasiului, intre orele 05.00 si 08.00 activitatea de transport public local…

- In municipiul Iasi, toate targurile de pasari, talciocurile si targurile de masini se inchid de maine, o data cu instituirea starii de urgenta. Dupa sedinta de astazi a Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta, coordonata de primarul Iasului, Mihai Chirica, s-a hotarit ca in pietele agroalimentare…

- ■ “va creste numarul persoanelor care beneficiaza de gratuitate pentru mijloacele de transport in comun in Piatra Neamt”, a promis primarul Chitic Primarul municipiului Piatra Neamt, Dragos Chitic, a promis ca, de la 1 martie, va creste numarul persoanelor care beneficiaza de gratuitate pentru mijloacele…

- Primarul Iasului, Mihai Chirica, a fost amendat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii cu 10.000 de lei, dupa afirmatiile discrimatorii la adresa altor natiuni. Potrivit unui comunicat al CNCD, afirmațiile sale reprezinta discriminare și incalca dreptul la demnitate. In septembrie 2019,…

- MUTARI… Ministrul de Interne, Marcel Vela, spune ca in acesta saptamana va fi finalizat un plan de restructurare a institutiilor din Ministerul de Interne, incluzand Politia si Jandarmeria. Seful de la Interne a avut deja discutii cu reprezentantii Jandameriei legat de un model cu comanda regionala.…

- RATBV S.A. aduce la cunoștința calatorilor faptul ca in perioada urmatoare mijloacele de transport in comun vor circula dupa un program special, iar pe parcursul nopții de Anul Nou (31 decembrie 2019/ 1 ianuarie 2020) va asigura transportul public doar pe o linie. Astfel, astazi, 30 decembrie, autobuzele…