- Dosarul de ultraj in care este acuzat turdeanul Ovidiu Roja ascunde un abuz al unui polițist turdean, care a intervenit in favoarea soției sale și i-a produs rani semnificative unei femei, care in... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Tanarul in varsta de 17 ani, suspectat ca a provocat incendiul izbucnit in noaptea de marti spre miercuri intr-o casa de tip familial din municipiul Bistrita, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, potrivit datelor comunicate, joi, de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud, scrie…

- Pompierii din cadrul Punctului de Lucru Somcuta Mare au fost solicitati in cursul noptii de joi, 28 noiembrie, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la un depozit de furaje in localitatea Miresu Mare. In sprijinul pompierilor somcuteni au venit si pompierii baimareni impreuna cu pompierii civili…

- O casa si mai multe anexe gospodaresti din satul Chiritei, comuna Hangu, au fost distruse complet de un incendiu care a izbucnit in miercuri seara si a fost stins dupa opt ore. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Neamt, Irina Popa, a declarat, joi, ca, inainte de…

- Noi declarații bomba in cazul Caracal. Intervenția FBI ridica semne de intrebare. Ale cui sunt, de fapt, fragmentele de os gasite in padure. Tonel Pop, avocatul familiei Melencu, a declarat, sambata, la Romania TV, ca la FBI au fost trimise niște „ciurucuri” din care nu se poate extrage ADN. Tonel Pop…

- Este vorba despre un eveniment inregistrat sambata, la Podișor, acolo unde au intervenit pompieri de la mai multe subunitați ISU, mai exact de la Garda Roata de Jos, Detașamentul Bolintin Deal si Garda Mihailesti. Potrivit pompierilor, dupa sosirea echipajelor la fata locului s-a constatat ca incendiul…

- Deși in ultima perioada au aparut unele zvonuri privind sistarea finanțarii activitații sportive din Campia Turzii, primarul Dorin Lojigan a declarat ca aceasta varianta este exclusa, iar sprijinirea... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Pompierii nemteni intervin in aceste momente, miercuri, 18 septembrie, pemtru a scoate o persoana dintr-un autoturism care s-a rasturnat in satul Negritesti, comuna Podoleni. “Misiune degajare persoana din autoturism rasturnat in comuna Podoleni, sat Negritesti”, au comunicat reprezentantii Inspectoratului…