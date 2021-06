Primarul comunei Ștefaneștii de Jos, din județul Ilfov, a fost reținut pentru 24 de ore in cazul minorei violate de mai multe persoane, acum 4 ani. Alți doi barbați au ajuns și ei dupa gratii, suspectați de viol. Stefan Ionel Robert a fost reținut in dosarul de viol sau act sexual cu un minor in […] The post Primarul din Ștefaneștii de Jos, reținut pentru viol. Detalii incredibile despre victima sa first appeared on Ziarul National .