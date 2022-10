Primarul din Răducăneni obţine o victorie împotriva Poliţiei într-un litigiu legat de pază şi securitate Primarul comunei Raducaneni a castigat un meci cu Politia. Viorel Ilie fusese amendat cu 17.000 lei pentru diverse nereguli privind securitatea descoperite la sediul primariei. In prima instanta, primarul a jucat pe teren propriu, magistratii Judecatoriei Raducaneni apreciind ca era suficient un simplu avertisment. In octombrie anul trecut, politistii au facut un control la primaria Raducaneni privind verificarea modului in care se facea paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor. Urmarea controlului a constat in trei procese verbale in care se mentiona ca primaria nu intocmise… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

