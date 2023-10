Primarul din Mioveni, reținut pentru 24 de ore Primarul orasului Mioveni, Ion Georgescu, a fost retinut de procurorii Serviciului Teritorial Pitesti al DNA, dupa mai multe ore de audieri. „Pur si simplu s-a indeplinit procedura normala de aducere la cunostinta a acuzatiilor si intocmirea actelor de procedura privind luarea masurii de retinere pentru 24 de ore, in calitate de suspect. (…) Practic, domnul primar este acuzat ca ar fi solicitat suma de 30.000 de euro pentru a favoriza angajarea ca medic a denuntatorului, lucru pe care, in mod evident, domnul primar il neaga si cu siguranta nu cred ca s-a intamplat asa, (…) iar astazi l-a chemat… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

