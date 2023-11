Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, vrea sa introduca patrule de „paza civila” pe strazi și propune inchiderea salilor de jocuri de noroc la ora 20, iar a magazinelor care acum funcționeaza non-stop, la 23.30.

- Atilla Korodi, primarul din Miercurea Ciuc, a prezentat, luni, o serie de masuri pentru intarirea sigurantei publice in oras, dupa ce saptamana trecuta doua femei au fost batute, pe strada, de un grup de adolescente, iar cetațenii au reclamat o creștere a infracționalitații pe strazi, potrivit News.ro.Edilul…

- Primarul din Miercurea Ciuc, Korodi Attila, vrea sa introduca patrule de „paza civila” in municipiu, pentru creșterea siguranței publice, deoarece „periodic se amplifica comportamentul agresiv al unor indivizi din oraș”. Edilul propune, de asemenea, ca salile de jocuri de noroc sa se inchida la ora…

- Primarul municipiului Miercurea Ciuc, Korodi Attila, a prezentat, luni, o serie de masuri pentru intarirea sigurantei publice in oras, in contextul in care saptamana trecuta doua femei au fost batute, pe strada, de un grup de adolescente. El a sustinut cresterea numarului de patrule pe strazi, introducerea…

- Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa, ca ordonanta de reducere a cheltuielilor bugetare va afecta capacitatea de absorbtie a fondurilor europene sau guvernamentale si va intarzia semnificativ derularea unor proiecte importante pentru comunitate.Korodi…

- Primarul Municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a luat atitudine in fața tot mai frecventelor accidente rutiere de pe strada Calea Moților și a anunțat, prin intermediul unei postari pe Facebook, masuri concrete pentru a rezolva problema. Primarul a dezvaluit ca a avut o discuție constructiva cu domnul…

- Un urs care a intrat, vineri dimineata, in curtea Liceului Tehnologic ”Venczel Jozsef” din municipiul Miercurea Ciuc a fost impuscat. Viceprimarul Bors Bela a declarat ca aceasta a fost cea mai sigura optiune pentru a nu pune in pericol vietile sutelor de elevi aflati la acea ora in incinta institutiei,…

- Reporterii Realitatea Plus au stat de vorba cu mai mulți localnici care au venit dis de dimineața in incercarea de a-și recupera o parte din bunuri. Mulți dintre aceștia au declarat ca, de-a lungul timpului, au simțit miros de gaze dinspre stația de GPL, mai ales dupa ce i-a fost retrasa autorizația…