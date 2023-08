Stiri pe aceeasi tema

- Explozia din Crevedia. Florin Petre, primarul din Crevedia, da vina pe presa pentru declaratiile controversate facute dupa explozia de sambata seara. Edilul PSD afirma ca a fost supus unei presiuni mediatice, iar el a raspuns raspuns “mecanic intrebarilor (n.red. intrebarilor jurnalistilor) fara a trece…

- Marcel Ciolacu a luat o decizie radicala, marți seara, dupa ce in spațiul public au aparut mai multe declarații controversate ale edilului PSD din Crevedia, Florin Petre. Marcel Ciolacu cere excluderea din partid a edilului din Crevedia, Florin Petre: ”Un primar care ‘nu a știut’ nu are ce cauta in…

- Elena Cristian, analist DC Business, dezvaluie, duminica, intr-o postare pe Facebook, o discuție halucinanta pe care a avut-o cu Florin Petre, primarul din Crevedia, comuna in care funcționa ilegal stația GPL unde s-au produs exploziile in urma carora doua persoane au murit, iar 53 sunt spitalizate. …

