Stiri pe aceeasi tema

- VOCEA ROMANIEI 13 DECEMBRIE 2019 LIVE VIDEO ONLINE STREAMING PRO TV. Au demonstrat ca au calitați vocale extraordinare, au fost votați de public și au ajuns la un pas de marea finala. Semifinaliștii sezonului 9 Vocea Romaniei au cantat, au impresionat și acum sunt pregatiți de o noua lupta: vineri,…

- Au demonstrat ca au calitați vocale extraordinare, au fostvotați de public și au ajuns la un pas de marea finala. Semifinaliștiisezonului 9 Vocea Romaniei au cantat, au impresionat și acum sunt pregatiți deo noua lupta: maine, de la 20:30.Andi Țolea și Elena Ilie, din echipa Smiley; Bogdan Dumitrașși…

- # Exclusiv. Interviu cu Elena Bozian, argeseanca semifinalista la “Vocea Romaniei” Elena Bozian, o tanara de 23 de ani din Pitești care locuiește in Mioveni, are un parcurs de senzație la ediția din acest an a concursului “Vocea Romaniei” de la Pro TV. Vinerea trecuta, Elena a fost apreciata de zeci…

- Mioveniul este reprezentat in semifinala concursului Vocea Romaniei de tanara artista Elena Bozian, iniginer in cadrul Uzinei Dacia. “Antrenorii au ales. Acum, tu ești la butoane! Vineri seara, de la ora 20.30, Elena Bozian are nevoie de aprecierile și voturile noastre, ale prietenilor, cunoscuților…

- ”Antrenorii au ales. Acum, tu ești la butoane! Mioveniul este reprezentat in semifinala concursului Vocea Romaniei de tanara artista Elena Bozian, iniginer in cadrul Uzinei Dacia”, transmite primarul Ion Georgescu. Vineri seara, de la ora 20.30, Elena Bozian are nevoie de aprecierile și voturile voastre,…

- Ziarul Unirea ,,Ziua porților deschise” la filiala universitara din Alba Iulia a Universitații Tehnice Cluj-Napoca Facultatea de Autovehicule Rutiere, Mecatronica și Mecanica din cadrul Universitații Tehnice din Cluj-Napoca, organizeaza joi, 14 noiembrie a. c, incepand cu ora 12.00, ,,Ziua porților…

- Facultatea de Mecanica și Tehnologie (FMT) a Universitații din Pitești a caștigat un grant de 149509,64 euro in cadrul Proiectului privind Invațamantul Secundar ROSE (Romania Secondary Education Project), coordonat de Ministerul Educației Naționale (MEN), cu scopul realizarii Subproiectului intitulat…

- S – au reluat conferințele de presa la sediul PSD Argeș. Astazi, Ion Georgescu, secretarul general al organizatiei și Cristian Gentea, președintele PSD Pitești, au fost prezenți. Primarul de la Mioveni, Ion Georgescu, crede ca, la prezidentiale, PSD Argeș va lua un scor mai bun decat cel de la europarlamentare.…