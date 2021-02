Primarul de la Constanța, atacat DUR de ambasadorul Israelului Ambasadorul Israelului, David Saranga, afirma, intr-o postare pe pagina de Facebook a Ambasadei, ca a aflat ”cu stupoare și dezamagire” despre afirmațiile recente ale primarului Constanței, Vergil Chițac, referitoare la rolul jucat de mareșalul Ion Antonescu in istoria Romaniei. Deși era anunțata ca sigura, eliminarea pensiilor speciale ale parlamentarilor a fost AMANATA Ambasadorul a mai precizat ca il invita pe Vergil Chițac sa viziteze Yad Vashem, Muzeul Victimelor Holocaustului de la Ierusalim, ”pentru o cunoaștere aprofundata a atrocitaților comise la ordinul lui Ion Antonescu impotriva… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

