Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul PSD de Suceava a demis un primar PSD dupa ce a fost prins conducand beat. E vorba de primarul comunei Sucevița, Dorin Ioan Pinzar, care a primit un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce a fost prins conducand beat.

- Primarul comunei Sucevita, Dorin-Ioan Pinzar, a fost demis, miercuri, prin ordin al prefectului judetului Suceava, Alexandru Moldovan, ca urmare a faptului ca a fost condamnat penal, prin hotarare definitiva, pentru ca a condus sub influenta bauturilor alcoolice, informeaza Institutia Prefectului. ‘Astazi,…

- Prefectul județului Suceava, Alexandru Moldovan, a semnat, miercuri, ordinul de demitere din funcție a primarului comunei Sucevița, Dorin Ioan Pinzar, dupa ce acesta a fost condamnat la inchisoare cu suspendare. Alexandru Moldovan a precizat ca ordinul pentru incetarea de drept inainte de expirarea…

- Mihai Zaharia Munteanu, fost jurnalist Rise Project, a fost condamnat la inchisoare, pe ultima suta de metri, inainte sa intervina prescripția, dupa ce a fost prins sub influența drogurilor la volan. In trecut, la 17 ani, a mai fost condamnat la un an și jumatate de inchisoare, pentru talharie. Presa…

- Un primar din Argeș și-a pierdut funcția pentru ca a fost condamnat pentru transport ilegal de lemne. Prefectul județului a emis ordinul prin care a constatat incetarea mandatului edilului inainte de termen.

- Primarul din Mioveni, Ion Georgescu, arestat joi pentru luare de mita, a fost suspendat vineri din funcție de catre prefectul de Argeș. Atributiile sale vor fi preluate de viceprimarul Ciprian Mihail Turlea. Aflat la al patrulea mandat, primarul a fost prins in flagrant de procurorii DNA cand restituia…

- Danuț Lupu, 56 ani, a fost condamnat definitiv la 7 luni și 10 zile de inchisoare cu executare. Fostul jucator a fost condamnat inițial pe 16 februarie la 7 luni și 10 zile de inchisoare, cu executare, pentru ca a condus fara permis valabil. Lupu a facut apel, dar a pierdut recursul. De ce face […]…

- Un sofer din judetul Suceava a fost depistat conducand un autoturism in timp ce avea o alcoolemie de peste 1,8 la mie alcool pur in aerul expirat. El a fost dus la spital pentru prelevarea de probe in vederea stabilirii alcoolemiei in sange. Barbatul, in varsta de 52 de ani, din comuna Fundu Moldovei,…