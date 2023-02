Stiri pe aceeasi tema

- Ieri la ora 16.25 a fost inregistrat un cutremur cu epicentrul in Dolj, in comuna Bulzesti. Cutremurul a avut magnitudinea de 2,8 pe scara Richter. Primarul comunei Bulzesti, Gin Sorescu, a precizat ca acest cutremur nu a fost simtit in randul populatiei, mentionand ca s-au resimtit doar cutremurele…

- Primarul de Moldovița, Traian Iliesi, a recurs la o postare pe pagina de socializare a comunei catre cetațenii care sunt nemulțumiți de modul cum se desfașoara deszapezirea drumurilor secundare și a ulițelor in urma ninsorilor abundente rugandu-i sa fie mai ințelegatori și eventual sa se implice și…

- Cantarețul Mircea Rusu a intrat la inchisoare, dupa ce a fost condamnat a doua oara pentru delapidare de peste 500.000 de lei, comisa in perioada in care a fost primarul comunei Band, din județul Mureș. Fostul primar al comunei Band, Mircea Rus, recunoscut ca artist drept Mircea Rusu Band, a fost…

- Sfintele Sarbatori ale Craciunului și Noul An sa aduca tuturor locuitorilor comunei Salațig, angajaților instituției noastre și colaboratorilor bucurie in case, mult noroc și sanatate alaturi de cei dragi!Craciun Fericit și La mulți ani!PETKES Andrei, Primarul comunei Salațig Acest articol PETKES Andrei,…

- Fie ca spiritul bland al Sfintelor Sarbatori sa ninga asupra voastra doar bucurie, prosperitate, veselie si sanatate! Tuturor locuitorilor comunei Cristolți, angajaților primariei și colaboratorilor nostri le doresc sarbatori fericite alaturi de cei dragi.Sarbatori Fericite!Ioan CHEȘELI, Primarul comunei…

- Vasile Preda, primarul din Valea Danului, este primul edil liberal din Argeș care semneaza contractul de finanțare pe Anghel Saligny, pentru asfaltarea unor drumuri de interes local. Contractul, in valoare de 7,4 lei, a fost semnat azi la Ministerul Dezvoltarii Lucrarilor Publice și Administrației.…

- De 1 Decembrie transmit tuturor locuitorilor comunei Fildu de Jos cele mai alese ganduri de bine și prosperitate. Ganduri alese transmit de asemenea și angajaților primariei și colaboratorilor noștri.La mulți ani romani, oriunde v-ați afla!Nicolae ALBERT Primarul comunei Fildu de Jos Acest articol Nicolae…

- Epicentrul seismului produs in jurul orei 4:00 a fost localizat in provincia Duzce de la Marea Neagra, dar el s-a resimtit pana la Istanbul, aflat la aproximativ 200 de kilometri de Duzce, si la Ankara.Cutremurul a fost urmat de mai multe replici, potrivit Afad.US Geological Survey (USGS) a inregistrat…