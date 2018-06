Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Baia Mare, Catalin Chereches, a afirmat marti ca este necesara o ''deratizare'' a sistemului guvernamental din Romania, precizand ca exista "o incoerenta crasa" a parcursului legislativ si administrativ. El a participat marti, la Guvern, alaturi de…

- Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda sedintei Guvernului Romaniei din 31 mai 2018I. PROIECTE DE LEGI 1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea protocolului privind transportul durabil, adoptat la Mikulov la 26 septembrie 2014 si semnat de Romania la Mikulov la…

- „Astazi anunțam ca in scurt timp se va deschide schema de ajutor de stat pentru investițiile private mai mari de 10 milioane de euro, in investiții in deschiderea sau extinderea capacitaților de producție. Nu va ascund faptul ca ținta noastra finala este sa atragem investiții de peste un miliard de…

- Cu ani in urma, Curtea Constituționala a Romaniei a avut de rezolvat o problema dificila. Cine reprezinta Romania la Consiliul European: Președintele sau Premierul. In primul caz, Uniunea Europeana este definita preponderent ca o problema de politica externa. In al doilea caz, din potriva, Uniunea…

- ”Desi in aceasta saptamana domnul presedinte Iohannis a anuntat ca avem o situatie apocaliptica in ceea ce priveste rezultatele economice din primul trimestru, iata ca ieri INS ne-a anuntat ca in martie 2018 a avut loc cea mai mare crestere a puterii de cumparare a salariilor din Romania, atat fata…

- Cancelaria președintelui Camerei Deputaților Liviu Dragnea a transmis Biroului Permanent o informare oficiala privind vizita liderului PSD in Israel, unde a fost insoțit de premierul Viorica Dancila, din 25-26 aprilie. In raport se arata ca memorandumul adoptat de Guvern privind mutarea respecta cursul…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu scrie pe pagina sa de Facebook despre vizita facuta in Israel de premierul Viorica Dancila, presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, si ministrul de Externe Teodor Melescanu, el aratand ca le-a transmis oficialilor romani ca spera ca "va exista o sustinere…

- „Festivalul Lalelelor“ din acest an a prilejuit nu numai un nedorit si ciudat-atipic moment din viata politica a doamnei Dancila, prim-pinistru al Romaniei noastre. Tara care se dovedeste din nou atipica, impredictibila si excentrica. Nu a fost vorba despre doar atat, caci atunci nu ar fi fost eveniment,…