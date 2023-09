“Sunt bucuros sa deschidem azi circulatia pe Podul Doamna Ghica. E un calendar pe care ni l-am asumat acum un an si jumatate si pe care l-am respectat. In calendar am spus ca dam drumul inainte de inceperea scolii. Ne-am tinut de cuvant. Asta inseamna, exact ca si la tramvaie, exact ca lucrarile pe termoficare, ca atunci cand primaria este serioasa si plateste, exista in Romania firme serioase care se tin de cuvant”, a declarat joi, Nicusor Dan. Primarul Capitalei a explicat ca Podul Doamna Ghica este parte din alte lucrari de infrastructura. “Podul Doamna Ghica e parte… si marea lui utilitate…