Stiri pe aceeasi tema

- Primarul din Cluj-Napoca, Emil Boc anunta ca a semnat contractul de furnizare pentru 18 autobuze electrice articulate.”Am semnat contractul de furnizare pentru 18 autobuze electrice articulate. Valoarea contractului: peste 16 milioane euro, finantare obtinuta din fonduri europene. Vineri, 17 martie,…

- 16 autobuze electrice și 20 de stații de incarcare, in Municipiul Aiud. A fost semnat contractul pentru achiziție 16 autobuze electrice și 20 de stații de incarcare, in Municipiul Aiud. A fost semnat contractul pentru achiziție Astazi, 24 februarie, a fost semnat contractul pentru furnizarea celor 16…

- Municipiul Aiud va beneficia in curand de 16 autobuze electrice și 20 de stații de incarcare. Contractul a fost semnat Reprezentanții Primariei Aiud au semnat vineri contractul pentru furnizarea a 16 autobuze electrice care vor asigura transportul in comun din municipiu. „Contractul a fost semnat cu…

- In cursul dimineții de astazi, 24 februarie 2023, a fost semnat contractul pentru furnizarea celor 16 autobuze electrice care vor asigura transportul in comun din Municipiul Aiud. Contractul a fost semnat cu SC ANADOLU AUTOMOBIL ROM SRL, singurul ofertant prezent in cadrul licitației publice, are o…

- Primaria Cluj-Napoca va achiziționa 40 de autobuze electrice, care vor circula și pe rutele din Florești. Contractul are o valoare de 145 de milioane de euro.Autobuzele sunt articulate, deci vor transporta mai mulți pasageri și sunt de la compania poloneza, care a mai livrat mijloace de transport. Autobuzul…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, a anuntat ca a semnat contractul de finantare prin PNRR pentru achizitia a 30 de autobuze electrice, 33 de troleibuze cu motor electric si 17 tramvaie. Proiectul are o valoare de 75 milioane de euro, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, anunța ca s-a semnat contractul pentru Metroul Clujului. Culmea este ca numai 10% din suma este garantata, iar despre restul nu se spune de unde va veni.”Cel mai mare contract de finanțare din ultimii 30 de ani a fost semnat astazi de Ministerul Transporturilor! Banii…

- Primele doua autobuze electrice au ajuns la Timișoara. Alte doua sunt pe drum. Noile autobuze sunt vopsite in galben-negru-alb, așa cum erau tramvaiele Timiș produse la Electrometal din Timișoara.