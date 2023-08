Stiri pe aceeasi tema

- Aproape ca nu exista categorii profesionale care sa nu critice masurile propuse de Guvern. Ultimii salariați intrați in acest joc sunt reprezentantii Sindicatului din Institutul National de Statistica Bucuresti (SINSB). Aceștia considera ca masurile propuse de Guvern sunt discriminatorii și pot duce…

- ANUNȚ DE LICITAȚIE Informatii generale privind concedentul, in special denumirea, codul fiscal, adresa, numarul de telefon, telefax si/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact: JUDETUL BISTRITA-NASAUD, Piata Petru Rares nr. 1, Municipiul Bistrita, Piata Petru Rares nr.1, Telefon: 0263213657, 0263215503,…

- Marcel Ciolacu a declarat, vineri, ca nu va invoca niciodata „greaua mostenire” din sectorul economic, avertizand ca oamenii „cunosc amatorismul fostilor prim-ministri ai Romaniei” si deciziile „aberante, care n-au avut niciun fundament economic”.„Eu am discutat in coalitie, ultima intalnire eu am avut-o…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), a reactionat, luni, dupa ce prefectul judetului Timis, Mihai Ritivoiu (PSD), a dispus, in urma unui control, inchiderea unui centru pentru persoane fara adapost sau cu probleme psihice. Edilul s-a aratat revoltat de decizia reprezentantului Guvernului…

- Pe fondul scandalului izbucnit dupa ce au ieșit la iveala ororile din caminele de batrani din Ilfov, in debutul ședinței de ieri a Guvernului, premierul a cerut destituirea șefilor din agențiile care aveau rol de control, la nivel central și local.

- Peste 30 de localitati din 14 judete au fost afectate in urma ploilor si furtunilor de sambata, unde au fost inundate case, curti si anexe, au fost doborati copaci, iar acoperisul unui centru comercial a luat foc dupa ce a fost lovit de un fulger. In judetul Alba, se intervine pentru salvarea a 25 de…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz (USR), arata, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca ordonanta Guvernului privind masurile de reducere a cheltuielilor ”are consecinte catastrofale” pentru Timisoara care este in acest an Capitala Europeana a Culturii. Potrivit ordonantei, spune Fritz,…

- Dupa cum se vehicula inca de la finalul lunii aprilie, Guvernul Romaniei vrea sa faca economii la bugetul de stat intervenind peste autoritațile locale. Vineri, 12 mai, Adrian Caciu, ministrul Finanțelor, a anunțat ca Guvernul a adoptat ordonanța de urgența privind reducerea cheltuielilor bugetare.