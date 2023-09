Stiri pe aceeasi tema

- ”Peste 200 de milioane de euro au de primit orasele mici din Romania pentru a putea finaliza la timp proiectele finantate din Programul Operational Regional 2014–2020. In cazul in care acesti bani nu se primesc pana la finalul anului in curs, zeci de santiere din intreaga tara risca sa fie abandonate,…

- Parchetul European il pune sub acuzare pe Dorin Șerdean, fostul președinte al clubului Dinamo București, pentru frauda. Parchetul European (EPPO) din București a trimis un dosar penal Tribunalului București, in care un fost președinte al clubului de fotbal Dinamo București, Dorin Șerdean, a fost inculpat…

- Decizia instanței vine in urma perchezițiilor domiciliare efectuate in Romania și Franța, in cadrul unei anchete privind o frauda de 30 de milioane de euro. Fostul acționar al clubului Dinamo este acuzat ca a emis scrisori false de garanție pentru proiecte finanțate din fondurile Uniunii Europene și…

- Social Peste 100 milioane euro pentru “Comunitați de seniori” / Primul apel finanțeaza proiecte din regiuni mai puțin dezvoltate, printre care și Sud Muntenia august 16, 2023 13:25 Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a deschis in data de 10 august a.c. doua apeluri de proiecte “Comunitați…

- Cardurile de alimente sunt destinate persoanelor sau familiilor cu venituri reduse. De acestea beneficiaza de aproximativ 2,5 milioane de romani. Cardurile intitulate „Sprijin pentru Romania” vor fi alimentate cu o noua tranșa, a carei valoare este de 625 milioane de lei, asigurata de catre Ministerul…

- ADR Sud-Muntenia devine Organism Intermediar pentru Programul Sanatate , a fost semnat Acordul-cadru de delegare a unor functii privind implementarea Programului Sanatate, intre Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Sud-Muntenia, in calitate de Organism intermediar pentru Programul Operațional Sanatate…