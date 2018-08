Stiri pe aceeasi tema

- Cei 35 de ani de parteneriat intre municipiul Lugoj și orașul Jena, din Germania, vor fi marcați prin plantarea unui arbore. Evenimentul va avea loc marți, 14 august, de la ora 10, in incinta noului Ștrand Municipal din Lugoj. „Delegația oficiala a orașului Jena, in frunte cu…

- In contextul in care unele autoritați din Germania au reacționat la numarul mare al strainilor care primesc ajutoare sociale de la statul german, MAE reaminteste ca libertatea fundamentala de circulatie in cadrul UE se bazeaza pe principiul nediscriminarii intre cetatenii europeni, inclusiv pe accesul…

- Primarii unor orase din Germania avertizeaza ca pacea sociala risca sa fie periclitata din cauza sutelor de milioane de euro pe care autoritatile germane le platesc pentru alocatiile a aproape 270.000 de copii ai imigrantilor, inclusiv multi romani, informeaza publicatia Die Welt si agentia DPA.

- Germania se confrunta cu un numar in continua creștere de copii din afara țarii care primesc beneficii sociale de la stat, ca urmare a faptului ca parinții lor sunt cetațeni UE care lucreaza pe teritoriul țarii. Tot mai mulți lucrători din țări UE care sunt angajați în…

- Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia a inceput atipic. Țara gazda a reușit un rezultat superb in partida de deschidere, iar marile favorite nu au impresionat. Ba chiar mai mult, campioana mondiala in exercițiu, Germania, a debutat dezastruos in fața Mexicului. Oare de ce?

- Germania este favorita lui Elon Musk care cauta un loc unde sa construiasca prima sa mega-fabrica europeana de baterii, a spus pe Twitter celebrul om de afaceri. Tesla Motors a construit prima sa Gigafctory in SUA, impreuna cu Panasonic, dar compania spunea ca ar vrea inca trei mega-uzine.

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata…