- Discuțiile cu primarii orașelor mici și ai comunelor s-au axat in primul rand pe fondurile necesare pentru noul an școlar. Edilii cer mai mulți bani pentru plata utilitaților in școli, pentru burse sau pentru navetele cadrelor didactice din mediul rural.

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de astazi, prin ordonanta de urgenta, majorarea salariilor personalului platit din fonduri publice. Astfel, prin proiectul de act normativ se propune acordarea, incepand cu luna august, a unei patrimi din diferenta dintre salariul de baza prevazut de Legea-cadru…

- * Operatorul de termoficare a anunțat ca nu a inceput lucrarile de reparații la instalațiile de producere a agentului termic N.Dumitrescu Se pare ca ploieștenii vor mai avea ceva de așteptat pana cand vor avea la robinete, din nou, apa calda. Cel puțin așa a lasat de ințeles noul operator de termoficare…

- Majorarea salariilor bugetarilor: Profesorii ar primi 4% in plus la salariu, incepand cu luna viitoare Majorarea salariilor bugetarilor: Profesorii ar primi 4% in plus la salariu, incepand cu luna viitoare Toate categoriile de personal platit din fonduri publice, chiar și cadrele didactice, sunt vizate…

- Pilotii companiei aeriene germane Lufthansa au votat duminica, in proportie de 97,6%, in favoarea organizarii unei greve, amenintand cu alte perturbari ale traficului in timpul sezonului aglomerat al calatoriilor de vara, transmite Reuters.

- Deputatul PSD Marius Ostaficiuc sustine ca decizia Guvernului de a majora taxele si impozitele risca sa se transforme intr-un bumerang la adresa economiei, el precizand ca statul ar trebui sa revina asupra masurii cresterii fiscalitatii pentru cei din mediul privat. Fii la curent cu cele mai…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a dat asigurari, miercuri, ca salariile demnitarilor nu vor fi majorate acum, aceasta fiind cel mai probabil decizia coalitiei de guvernare, adaugand ca „demnitarii trebuie sa stranga cureaua”. „Este o corectura (la Camera Deputatilor – n.r.). L-am chemat de dimineata pe…

