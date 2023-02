Primăria Timișoara vrea ștergerea a peste 50 de milioane de lei din datoriile istorice ale STPT Primaria Municipiului Timișoara sprijina Societatea de Transport Public Timișoara in eforturile de a obține ștergerea a 50,85 milioane de lei din datoriile istorice ale acesteia. Procedura va necesita plata imediata a 15% din datoriile anterioare anului 2022, precum și plata datoriilor curente pentru 2022 pana la inceperea procedurii. Deja au fost platiți aproape 37 de […] Articolul Primaria Timișoara vrea ștergerea a peste 50 de milioane de lei din datoriile istorice ale STPT a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

- Societatea de Transport Public Timișoara trebuie sa treaca printr-o reforma, despre care primarul Dominic Fritz vorbește inca de la inceputul mandatului. Intre timp, au fost facute mai multe schimbari din cele pe care și le-a propus pentru modernizarea companiei.

