Primăria Timișoara a lansat licitația privind modernizarea Căii Bogdăneștilor în cadrul unui proiect european de zeci de milioane de euro Calea Bogdaneștilor, care are o lungime de doi kilometri, urmeaza sa fie modernizata in cadrul unui proiect european, astfel ca la finalul lucrarilor, va deveni unul dintre cele mai frumoase bulevarde din Timișoara. Astazi, Primaria Timișoara a reușit sa lanseze licitația publica privind proiectarea și execuția pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea liniilor de tramvai și […] Articolul Primaria Timișoara a lansat licitația privind modernizarea Caii Bogdaneștilor in cadrul unui proiect european de zeci de milioane de euro a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

