Primaria Teiuș: Cupa pescarului sportiv teiușean, in 13-14 august. Cum se pot face inscrieri Primaria și Consiliul Local Teiuș organizeaza "Cupa pescarului sportiv teiușean", in 13-14 august. Evenimentul se va desfașura la balta "Lac Beldiu" și este dedicat pescarilor sportivi, indiferent de varsta. Detalii și inscrieri, la sediul Primariei sau la telefon 0724.359.651.