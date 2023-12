Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au anuntat, luni, ca vor organiza si in acest an traditionala ceremonie de Advent, care marcheaza ultimele patru saptamani ramase pana la Craciun. Potrivit acestora, in centrul municipiului Sfantu Gheorghe va fi amplasata o uriasa coronita de brad, decorata cu…

- Gala Best of Sepsi, in cadrul careia urmau sa fie premiati castigatorii primei editii a acestui proiect initiat de Primaria Sfantu Gheorghe, se amana pentru anul viitor din cauza masurilor de austeritate, au anuntat, marti, autoritatile locale. Primarul Antal Arpad a declarat, in cadrul unei conferinte…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe au dat, joi, startul votului pentru desemnarea castigatorilor primei editii a galei Best of Sepsi, in cadrul careia vor fi premiati cetatenii care, prin amabilitatea, atentia, profesionalismul si altruismul lor, fac viata comunitatii locale mai buna si mai frumoasa.…

- Autoritatile locale din Sfantu Gheorghe vor sa se implice in combatarea consumului de droguri, dar si al bauturilor alcoolice si tutunului in randul elevilor, propunand, in prima faza, organizarea unor dezbateri pentru evaluarea amplorii fenomenului la nivelul municipiului si stabilirea unor masuri…

- Conducerea Primariei Sfantu Gheorghe a declarat, joi, ca va relua demersurile pentru aprobarea steagului orasului, anulat de Curtea Suprema de Justitie, anuntand, in acest context, ca saptamana viitoare va demara o strangere de semnaturi in randul comunitatii locale, cu scopul de a demonstra sustinerea…

- Primaria Sfantu Gheorghe solicita sprijinul cetatenilor pentru identificarea persoanelor care au distrus un panou din granit amplasat la unul dintre izvoarele de apa minerala din zona Sugas Bai. Autoritatile locale au precizat ca vor depune plangere la Politie pentru vandalism, dar mizeaza si pe sprijinul…

- Numarul firmelor dizolvate a crescut cu 14,14%, in primele sapte luni din 2023, pana la 22.193, fata de 19.443 in aceeasi perioada din 2022, conform datelor centralizate de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC). Cele mai multe dizolvari au fost inregistrate in Bucuresti, respectiv 4.657…

- Forumul Civic al Romanilor din Covasna, Harghita și Mureș a fost alaturi de organizațiile și instituțiile romanești din sud-estul Transilvaniei care au reușit organizarea unor evenimente remarcabile pentru comunitatea noastra din cele doua județe la inceputul lunii septembrie. Astfel ne-a bucurat enorm…