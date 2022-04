Stiri pe aceeasi tema

Centrul Infotrafic anunta ca, de marti, se impun restrictii de trafic pe Autostrada Soarelui, pentru lucrari la rosturi. In perioada sarbatorilor pascale - intre 21 si 26 aprilie - restrictiile vor fi ridicate.

Ministrul Finantelor, Adrian Caciu a finalizat noua schema de ajutor de stat pentru susținerea și finantarea proiectelor de investitii cu impact major in economie.

Deputatul Ana Loredana Predescu a inițiat un proiect de lege pentru acordarea de burse de merit și burse de performanța pentru elevii școlilor particulare.

Europa Unita, noul pasaj rutier suprateran pe care Primaria Sectorului 4 il construiește la intersecția dintre Bd. Metalurgiei cu strada Turnu Magurele, va putea concura cu cele mai avangardiste și moderne proiecte de infrastructura mare din capitale europene.

"Romania are un rol major, in prima linie a UE in ceea ce privește gestionarea crizei refugiaților. Acest lucru este confirmat de prezența președintelui Comisiei Europene la București.", susține senatorul PSD Alfred Laurențiu.

Ministrul Transporturilor, vicepremierul Sorin Grindeanu (PSD), a prezentat, marti, la Parlament, o serie de modificari in legislatia achizitiilor si in procedurile de eliberare a avizelor, menite sa faciliteze dezvoltarea infrastructurii, acestea fiind detaliate in sedinta coalitiei de guvernare.

Marea Britanie a atribuit marti, din greseala, adresa bancii centrale ruse unei banci private cu legaturi stranse cu presedintele Vladimir Putin, care a fost tinta sanctiunilor anuntate de premierul Boris Johnson, transmite Reuters.

Bucureștiul este plin de mașini, care au invadat fiecare colțișor de strada.