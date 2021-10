Primăria Recaș, amendată cu 20.000 de lei de Garda de Mediu Cațiva oameni certați cu bunul simț au aruncat anvelope, deșeuri din construcții, saltele, deșeuri textile, obiecte din plastic pe un camp din satul Petrovaselo, care aparține de orașul Recaș. O echipa de comisari de la Garda de Mediu Timiș a descoperit zilele trecute deșeurile, cu ocazia unui control tematic pentru verificarea starii de salubrizare a […] Articolul Primaria Recaș, amendata cu 20.000 de lei de Garda de Mediu a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

