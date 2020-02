Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Pitesti a incasat 1,1 milioane de euro din parcari, doar in 2019. „€In cadrul Serviciului Exploatare – Parcari s-au facut proceduri de inchiriere a locurilor de parcare de reședința, potrivit prevederilor H.C.L. 185/2012 cu modificarile și completarile ulterioare, in toate cartierele din municipiul…

- # Reabilitat in 2014 cu fonduri europene, podul a ajuns dupa doar cațiva ani intr-o stare jalnica, fiind plin de gropi și denivelari, un adevarat pericol pentru miile de mașini ce il traverseaza zilnic # In replica, firmele acuzate dau vina pe proiectant, spunand ca proiectul nu a fost adaptat la condițiile…

- Primaria Cluj-Napoca a acordat nejustificat scutiri de la plata impozitelor și taxelor locale unor persoane care au murit, abaterea financiara calculata de inspectorii Camerei de Conturi Cluj, in raportul anual, fiind de 45.000 de lei, anunța MEDIAFAX.Potrivit Raportului Camerei de Conturi…

- Europa libera a obținut datele oficiale privind sumele platite în timpul campaniei electorale pentru promovarea candidatului Klaus Iohannis. Conform acestora, aproape jumatate din suma cheltuita în campanie a fost direcționata catre televiziuni. Principalii beneficiari sunt cei de la RTV.…

- Dragos Savulescu (44 de ani), omul de afaceri condamnat de Inalta Curte la 5 ani și 6 luni de inchisoare cu executare in dosarul retrocedarilor ilegale din Constanta, era dat in urmarire de politie, iar pe numele sau a fost emis mandat de arestare. Dragoș Savulescu plecase din țara, inainte ca magistrații…

- Conform Primariei Pitesti, valoarea totala a obligatiilor catre bugetul local achitate in 2019 de catre cetateni prin POS (card bancar) sau prin Internet s-a ridicat la suma de 1,9 milioane lei, dintre care 1,2 milioane lei prin Internet la adresa www.ghiseul.ro. Numarul tranzactiilor electronice inregistrate…

- Zeci de argeșeni au solicitat Primariei Pitești in ultimele saptamani, atat telefonic, cat și in scris, ca jucatoarea de tenis Bianca Andreescu, revelația anului in tenisul mondial, sa fie facuta Cetațean de Onoare. Bianca Andreescu, aflata in prezent pe locul 5 in clasamentul WTA, și-a inceput cariera…

- Primarul Ilie Boncheș a semnat marți, 17 decembrie, la sediul Agenției de Dezvoltare Regionala Piatra Neamț finanțarea pentru proiectul “Revitalizarea infrastructurii economice și sociale in municipiul Vatra Dornei”. Proiectul presupune construirea a trei blocuri de locuințe sociale, cu doua scari fiecare,…