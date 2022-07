Stiri pe aceeasi tema

- Mai multe locuri de parcare au fost amenajate in preajma Parcului de Distracții din strada Valea Trandafirilor, sectorul Botanica al Capitalei. Precum informeaza Primaria Capitalei, a fost reparat a fost și trotuarul din zona. Lucrarile au fost finalizate și pe strada Melestiu.

- Saptamina trecuta, Direcția generala locativ-comunala și amenajare din capitala a inceput lucrarile de dezinfecție și deratizare in subsoluri și camere de acumulare a deșeurilor. S-a intervenit in 137 de blocuri de locuit din sectorul Ciocana, pe o suprafața de circa 80 de mii de metri patrați. Saptamina…

- Lucrarile la parcul din fata Teatrului National vor incepe in a doua jumatate a lunii iunie. Initial, asa cum se anuntase in luna mai, santierul trebuia deja deschis. Contactat ieri pe aceasta tema, purtatorul de cuvant al Primariei, Sebastian Buraga, a precizat ca a fost emis ordinul de incepere a…

- Centrul Constanței se afla de aproape un an in șantier din cauza unor lucrari ample de reabilitare care prevad inclusiv schimbarea conductelor de apa și canalizare, un proiect de 90 de milioane de lei din fonduri europene, accesat in timpul fostei administrații PSD, condusa de Decebal Fagadau, și semnat…

- O parcare publica va aparea in scurt timp linga parcul de distracții din sectorul Botanica al Capitalei, care este in apropiere de parcul „Valea Trandafirilor”. Lucrarile de amenajare a acestei parcari au inceput deja, iar muncitorii lucreaza de zor. Specialistul principal din secția urbanism și arhitectura…

- Primaria anunța trei licitații deschise pentru obținerea dreptului de incheiere a Contractului pentru amplasarea unitaților de comerț ambulant pe teritoriul orașului Chișinau. La cele 3 concursuri pentru dreptul de a comercializa din gherete, amplasate pe strazi, in parcuri, scuaruri și in scuaruri,…