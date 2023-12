Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBEȘ – Sunt vizate trotuarele de pe 9 strazi (Calea Severinului, Romanilor, Traian Doda, Cetații, Potocului, Garii, Traian, Capitan Iancu Temeș și Poiana). Pentru acestea, Primaria Caransebeș a obținut o finanțare de 11,3 milioane de lei cu TVA prin Programul „Anghel Saligny”! Chiar in ultima…

- Au inceput lucrarile de reabilitare la drumul comunal dintre satele Iadara și Stejera din comuna Mireșu Mare. „Ne propunem sa reabilitam și drumurile din interiorul satului Stejera, care n-au mai fost reabilitate de multi ani.Reamintesc, am depus si castigat un proiect de 10,85 milioane de lei din programul…

- Saptamana aceasta s-a realizat turnarea asfaltului in localitatea Iadara – strazile Cupou (Dr. Bonaț), Pipera, Dealului I și Dealului II. S-a depus si castigat un proiect de 10,85 milioane de lei din programul de interes national Anghel Saligny al Guvernului Romaniei pentru modernizarea strazilor si…

- In comuna Mireșu Mare continua in aceste zile lucrarile de asfaltare a strazilor. Ultimul exemplu e satul Iadara. De altfel, la nivelul comunei se vor asfalta peste 20 de kilometri de strazi și ulițe. ”Saptamana aceasta am realizat turnarea asfaltului in satul Iadara – strazile Cupou (Dr. Bonaț), Pipera,…

- Județul Suceava are alocate peste 600 de milioane de euro pentru proiecte de dezvoltare locala, prin programul național de investiții „Anghel Saligny", a declarat președintele Organizației Județene Suceava a PNL, Gheorghe Flutur, prim-vicepreședinte al partidului la nivel național și ...

- Lucrarile de asfaltare in satul Iadara din comuna Mireșu Mare sunt in plina desfașurare. „Incercam sa incheiem lucrarile de modernizare ale strazilor din satele comunei Mireșu Mare inainte de inceputul sezonului rece. Speram sa terminam in acest an toți kilometri pentru care am obținut finanțarea prin…

- NOI INVESTIȚII… Primarul Cristinel Rusu a semnat in cabinetul ministrului Adrian-Ioan Veștea, contractul de finanțare din cadrul Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” pentru lucrarile de asfaltare a strazilor din Negrești. Urmatoarea etapa este cea de intocmire a documentației pentru scoaterea…

- SOCOL – Adica un lux pe care comuna Socol și-l poate permite dupa ce a incheiat toate sapaturile! Ne referim la faptul ca rețelele de apa și canal au fost introduse in intreaga comuna, fiind ulterior preluate de AquaCaraș. Context in care, conform primariței Olgița Ghița, comuna și-a permis sa acceseze…