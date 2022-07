Primăria mai cumpără un teren: un hectar pentru o creşă Primaria mai cumpara un teren: un hectar pentru o cresa. Primaria Craiova nu s-a limitat la cele sapte terenuri private pe care le va achizitiona pentru amenajarea de parcari sau spatii verzi. Trimise la reevaluare in primavara, conform deciziei Consiliului Local (CL), terenurile au revenit pe ordinea de zi a sedintei de joi, iar cumpararea lor a fost aprobata de consilierii municipali. Asta chiar daca pretul de achizitie a fost mai mare fata de cel stabilit in martie. Pe langa cele sapte terenuri private , primaria va mai cumpara inca unul, de peste 11.600 mp. Este vorba de un teren in suprafața… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

