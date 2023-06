Primăria Iași va investi 81 milioane euro pentru construirea unei săli polivalente Primaria Iași are in plan un proiect de investitii de 400 mil. lei (81 milioane euro), ce urmeaza sa fie finantat de Compania Nationala de Investitii (CNI), pentru construirea unei sali polivalente, pe un teren al municipalitatii aflat in vecinatatea viitorului Spital Regional de Urgenta. Pana in prezent primaria Iasi a finalizat si trimis Companiei Nationale de Investitii studiul de fezabilitate al proiectului, proiectul tehnic de executie, Planul Urbanistic Zonal (PUZ) pentru amplasament (Moara de Vant-Podgoria Copou), certificatul de urbanism, avizul de mediu, cel de la Autoritatea Aeronautica,… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

